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Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor

Fuhuş iddialarıyla gündeme gelen eski Isparta Devlet Hastanesi binasının, şimdi de madde bağımlıların mekanı haline geldiği öne sürüldü. Mevcut durumun, hastanenin bulunduğu mahallenin halkını tedirgin ettiği söylendi.

30.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:44

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesi binasına taşınmasından sonra yaklaşık 2,5 yıldan bu yana atıl durumda olan ve fuhuş için otel olarak kullanıldığı iddiasıyla gündeme gelen binanın geçtiğimiz günlerde temizlendikten sonra kapatılmasına rağmen halen bölgedeki madde bağımlılarının mekanı olduğu iddia edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Geçtiğimiz günlerde temizlenerek kapıları kapatılan, kırık camlar ise içerideki dolapların dayanmasıyla kapatılmaya çalışılan bina ile ilgili gerekli önlemlerin tam anlamıyla alınmaması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

BİNA ÜNİVERSİTEYE DEVREDİLMİŞ

Kentte ilk olarak Doğancı Mahallesi Muhtarı tarafından gündeme getirilen atıl vaziyetteki taş binanın fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline gelmesiyle ilgili çıkan sonrasında İl Sağlık Müdürlüğünün binada başlattığı temizleme çalışması tamamlandı. Çalışmaların tamamlanması sonrasında, 22 Aralık 2019'da binanın temiz ve boş bir şekilde 9 Aralık'ta resmi tahsisi yapılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (ISUBÜ) devredildiği belirtildi.

TEMİZLENDİ AMA DURUM DEĞİŞMEDİ

Eski hastanenin taşınmasından sonra atıl kalan taş bina, fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline geldi. Madde bağımlılarına mesken olan binanın en üst katının ise yatak odası olarak dizayn edildiği ortaya çıktı. Söz konusu taş bina çıkan haberler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Binadan çıkan atıklar ve çöpler bina bahçesinde yakılarak imha edildi. Temizlik çalışmaları tamamlanan binada açık vaziyetteki mahzen girişinin de kilitlendiği belirtildi.

DİLEYEN HERKES BİNAYA GİRİP ÇIKABİLİYOR

Temizleme ve önlem çalışmalarının üzerinden yaklaşık 1 hafta geçmesine rağmen söz konusu binadaki kırık camların onarılmadığı ve dileyen herkesin kolaylıkla giriş çıkış yapabileceği gözlendi. Gelinen son süreçte, mahalle sakinlerinin daha önce muhtara ilettiği tedirginliklerinin halen devam ettiği ve taş binanın halen madde bağımlılarına mekan olduğu iddia edildi.

Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor

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Kaynak: İHA


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