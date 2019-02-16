16 Şubat 2019, 15:44
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Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı

Karaman'da 4 gün önce bir apart daireye düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişinin HIV virüsü taşıdıkları ortaya çıktı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, eşcinsel oldukları ileri sürülen Murat Ç. ve Mehmet Ç.'nin sosyal medya üzerinden müşteri bularak para karşılığı ilişkiye girdiğini tespit etti.Apart daireye yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişinin HIV virüsü taşıdıkları belirlendi.

"APARTTAKİ DİĞER SAKİNLERE POLİS OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK"

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 gün önce eşcinsel oldukları ileri sürülen Murat Ç. (24) ve aynı yaştaki Mehmet Ç.'nin sosyal medya üzerinden müşteri bularak para karşılığı ilişkiye girdiğini tespit etti. Murat Ç. ve Mehmet Ç.'yi takibe alan polis, şüphelilerin kaldığı Tabduk Emre Mahallesi'nde bulunan kiralık apart daireye baskın düzenledi. Murat Ç. ve Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında para karşılığında ilişkiye girdiklerini kabul ettikleri öğrenilen şüphelilerden Mehmet Ç.'nin, " Gaziantep'te üniversite okuyorum. Karaman'a geldim. Aparttaki diğer sakinlere polis olduğumuzu söyledik" dediği belirtildi.

HIV VİRÜSÜ TAŞIDIKLARI BELİRLENDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinde HIV virüsü taşıdıkları belirlendi. Polis ekipleri, Karaman Valiliği'nde oluşturulan Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele komisyonu 10786 sayılı fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele tüzüğünün 95 ve 100'üncü maddesi gereği ilk tespitte 90 gün süre ile 3 apart daireyi mühürledi.

Kaynak: DHA


YORUMLAR (14)
LİON : Ülkenin yüz karaları allah belanızı versin
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TOPALSİNEK: Öff ülen öff ne olcek bu durumlar KAMİL. Bay bay love. . bay bay hepinis.
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MECHUL ASKER: Ulan yinemi kenya
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ÜLKESINI SÖZDE DEGIL ÖZDE SEVEN: civisi cikmis halki sasirmis bir ülke olduk ahlak namus milli degerlerimizi yitirdik sira yüce dinimizi yozlastirmaya geldi Allah katinda camide her mümin esit degilmi yüce paygemberimize dahi özel uygulama yapilmayan camilere bile yandaslik yalakalik politika siyaset parti propaganda reklam ayrisma bölünme girmeye basladi ne oluyor ülkece nereye gidiyoruz kim ne yapiyor görevliler görevini biliyormu yerine getiriyormu halkin yönetim ile iliskisi söz hakki kesildi bir mechule sürükleniyoruz
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MUSTAFA: Igrenk yaratiklar hem sağlıkları gitdi hemde ahiretleri bunlarla ilişkiye giren diğer ahlaksızlar da şimdi bunlardan mikrobu kaptı kendi eşlerine bulaştıracak yazık değilmi birseyler haberi olmayan ailelere allah bunları bildiği gibi yapsin ıslah etsin
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