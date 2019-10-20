Kente mikrop gibi yayılan fuhuş çetesi çökertildi! Çetenin liderleri engelli çıktı

Adana'da iki engelli şahsın liderliğini yaptığı fuhuş şebekesinin çökertildiği operasyonda 24'ü kadın 54 kişi gözaltına alındı. Zanlıların teknik takipte polise yakalanmamak için kadına "lüks araba" dedikleri ortaya çıktı.

LİDERLERİ ENGELLİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği dedektifleri, Adana ve Niğde'de fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temin eden bir şebekenin olduğu bilgisi geldi. Polis bu bilgi doğrultusunda polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izniyle şebekeyi takibe aldı. 3 ay boyunca yapılan takip sonucunda şebeke liderliğini engelli Ahmet K.'nın yaptığı aynı zamanda Adana'nın Ceyhan ilçesi sorumlusunun olduğu öğrenildi. Ayrıca yine engelli Tamer T.'nin de çetenin Kozan ilçe sorumlusu olduğunu saptandı.

17 YAŞINDAKİ KIZA FUHUŞ YAPTIRIYORLAR

Şebekenin, 70 ila 100 lira arasında pazarladıkları kadınları, kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere taşımacılık yöntemiyle götürdükleri öğrenildi. Güzel kadınlara polise teknik takipte yakalanmamak için "lüks araba" isimleri takan şüphelilerin ayrıca 17 yaşında bir kıza da fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin ayrıca parklara ve köy eğlencelerinde kadın götürdükleri ortaya çıktı. Pazarladıkları kadınların kazançlarının yarısını alan çetede yer alan Ayfer K'nın daha önceden de fuhuş yaptırmaktan kaydı olduğu bu nedenle Adana'nın "Manukyanı" olarak bilindiği belirtildi.

54 KİŞİ GÖZALTINDA

Kadının Toros marka otomobil ile kadınları servis ettiği de belirlendi. Bu tespitler üzerine polis 18 Ekim sabahı şafak vakti Adana ve Niğde'de operasyon başlattı. 350 polisle 75'e yakın adrese baskın yaparak 24'ü kadın 54 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.