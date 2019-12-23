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Fukuşima'daki radyoaktif suyun denize ya da havaya bırakılması önerisi

Japonya Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, nükleer santralde muhafaza edilen radyoaktif suyun, kontrollü şekilde Pasifik'e bırakılması ya da buharlaştırılarak havaya karışmasının sağlanması veya her iki yönteminin birden kullanılması teklifinde bulundu

23.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:50 Fukuşima'daki radyoaktif suyun denize ya da havaya bırakılması önerisi
, 2011'de deprem ve tsunaminin ardından üç reaktörü hasar gören Daiichi Nükleer Santrali'nde işlemden geçirilmesine rağmen hala radyoaktif olma özelliğini koruyan büyük miktarda suyun kademeli olarak denize ya da havaya bırakılmasını öngörüyor.

Japonya ve Sanayi Bakanlığı, nükleer santralde muhafaza edilen radyoaktif suyun, kontrollü şekilde Pasifik'e bırakılması ya da buharlaştırılarak havaya karışmasının sağlanması veya her iki yönteminin birden kullanılması teklifinde bulundu.
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Fukuşima, Ekonomi, Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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