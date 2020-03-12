Fukuşima nükleer felaketinde hayatını kaybedenler Paris'te anıldı
Japonya'da 9 yıl önce meydana gelen Fukuşima nükleer santralindeki faciada hayatını kaybedenler Paris'te nükleer karşıtı bir grup tarafından anıldı.
12.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:01
Japonya 'da 9 yıl önce meydana gelen Fukuşima nükleer santralindeki faciada hayatını kaybedenler Paris 'te nükleer karşıtı bir grup tarafından anıldı.
Japonya'nın Fukuşima kentinde 11 Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrası nükleer santralde meydana gelen facia Çernobil'den sonraki en büyük nükleer felaket olarak tarihe geçti. Aradan 9 yıl geçmesine rağmen santralden yayılan radyasyonun etkisini kaybetmediği ve bunun daha yıllarca yok olmayacağı belirtildi. Fukuşima nükleer santralindeki kaza sonrası, atmosfere ve okyanusa sızan radyoaktif maddelerin yayılmaya devam ettiği ifade edildi.
Başkent Paris'in Republique Meydanı'nda nükleer karşıtı bir grup, santraldaki facianın 9. yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenler için gösteri düzenledi. Gösteride konuşanlar Japon hükumetinin elde edilen bulguları Birleşmiş Milletler'den (BM) kasıtlı olarak sakladığını iddia etti. Göstericiler, radyasyonun gelecek yüzyıl da dahil etkilerinin görülmeye devam edeceğini belirtti. Göstericiler ayrıca, Ağustos 2020 tarihinde Tokyo'da yapılacak Olimpiyat oyunlarının boykot edilmesi istedi.
Bölgede çalıştırmak için işçi bulunamadığı ve Japon hükumetinin bu sorunu evsizleri işe alarak çözmeye çalıştığını söyleyen göstericiler, radyasyondan korunma konusunda işçilerin eğitim verilmeden çalıştırıldığı bunun da insan haklarına aykırı olduğunu ifade etti. - PARİS
Japonya'nın Fukuşima kentinde 11 Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrası nükleer santralde meydana gelen facia Çernobil'den sonraki en büyük nükleer felaket olarak tarihe geçti. Aradan 9 yıl geçmesine rağmen santralden yayılan radyasyonun etkisini kaybetmediği ve bunun daha yıllarca yok olmayacağı belirtildi. Fukuşima nükleer santralindeki kaza sonrası, atmosfere ve okyanusa sızan radyoaktif maddelerin yayılmaya devam ettiği ifade edildi.
Başkent Paris'in Republique Meydanı'nda nükleer karşıtı bir grup, santraldaki facianın 9. yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenler için gösteri düzenledi. Gösteride konuşanlar Japon hükumetinin elde edilen bulguları Birleşmiş Milletler'den (BM) kasıtlı olarak sakladığını iddia etti. Göstericiler, radyasyonun gelecek yüzyıl da dahil etkilerinin görülmeye devam edeceğini belirtti. Göstericiler ayrıca, Ağustos 2020 tarihinde Tokyo'da yapılacak Olimpiyat oyunlarının boykot edilmesi istedi.
Bölgede çalıştırmak için işçi bulunamadığı ve Japon hükumetinin bu sorunu evsizleri işe alarak çözmeye çalıştığını söyleyen göstericiler, radyasyondan korunma konusunda işçilerin eğitim verilmeden çalıştırıldığı bunun da insan haklarına aykırı olduğunu ifade etti. - PARİS
Kaynak: İHA
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