Fulham'da Ranieri Dönemi

Fulham
Kulübü, teknik direktör Jokanovic ile yolların ayrıldığını ve Ranieri ile anlaşma sağlandığını duyurdu. İtalya
'da Napoli
, Fiorentina
, Parma
, Juventus
, Roma
, Inter, İspanya
'da Valencia
, Atletico Madrid
, İngiltere
'de Chelsea
, Fransa
'da Monaco ve son olarak Nantes
ekibini çalıştıran 67 yaşındaki Ranieri, İngiltere'de Leicester City
ile 2016'da şampiyonluk yaşamıştı.
Jokanovic yönetiminde 12 haftada bir galibiyet alabilen Fulham, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.
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