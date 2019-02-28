Fulham'da Ranieri Dönemi Sona Erdi

İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Fulham
, teknik direktör Claudio Ranieri
ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından 67 yaşındaki İtalyan teknik adamın görevine son verildiği ve sezon sonuna kadar takımı Scott Parker'ın çalıştıracağı kaydedildi.
Kasım ayında Slavisa Jokanovic'in yerine gelen Ranieri, başkent ekibiyle çıktığı 16 lig maçında sadece üç galibiyet alabildi.
Ligde 19. sırada yer alan Fulham, mart ayında Chelsea
, Liverpool
ve Manchester City
ile karşılaşacak.
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Kaynak: AA