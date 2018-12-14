14 Aralık 2018, 17:41
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Fulham'dan Sonra, İskoçya'nın Celtic Kulübü de Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor

İskoçya ekibi Celtic, Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Islam Slimani'yi transfer etmek istiyor.

Sezon başında Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Süper Lig'de sadece 1 gol atabilen Islam Slimani için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İskoçya basınının haberine göre Celtic Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Islam Slimani'nin transfer edilmesini istedi. Celtic'in Fenerbahçe ile Slimani'nin kiralık sözleşmesinin sonlandırılması hakkında konuşacağı ve Cezayirli forveti sezon sonuna kadar kiralık kadrosuna katmak isteyeceği belirtildi. Slimani'nin geleceği hakkında kritik kararı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın vermesi bekleniyor.

FULHAM VE SPORTING DE İSTİYOR

Bonservisi Leicester City'de bulunan Slimani için geçtiğimiz günlerde de Fulham ve Sporting Lizbon'un ilgilendiği iddia edilmişti. Leicester ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Cezayirli forvet, bu sezon Fenerbahçe'de toplam 18 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

Fulham,Fenerbahçe,Celtic
14 Aralık 2018 Cuma 17:41



YORUMLAR (5)
HALİL45 : Çeltik diyarı ipsala.gel slimani gel iki çuval pirinçe
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SERTAÇ: Yetişriren alacak
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FB Lİ CUGULİ: ALDIMI PARALAR HARAM ONA .HEMEN VERİN GİTSİNN
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KOKO: ADAMLAR VAZGEÇMEDEN DERHAL VERİN...
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KOKO: DERHAL VERİN!!!!!
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