10 Aralık 2018, 17:20
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Fulham Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Islam Slimani'yi İstiyor

Fulham Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani'yi transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'de sezon başında bu yana istenen performansın çok uzağında kalan ve son haftalarda eleştirilmeye başlanan Islam Slimani, kiralık sözleşmesi sona ermeden Premier League'e dönebilir. İngiliz basınında yer alan haberde, gol yollarında alternatiflerini arttırkak isteyen Fulham Menajeri Claudio Ranieri'nin, Islam Slimani ile ilgilendiği belirtildi.

LEİCESTER CİTY'DEN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Slimani için devreye giren Fulham, sarı-lacivertlilerin kiralık sözleşmesini feshetmesi halinde Slimani için Leicester City'e teklif yapması bekleniyor. Ranieri'nin Leicester City'i Premier League'de şampiyon yaptığı dönem takımda olan Slimani'yi yakından tanıdığı için öncelik vereceği belirtildi.

BU SEZON 4 GOLÜ BULUNUYOR

Sezon başında Leicester City'den kiralanan Slimani Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta sadece 4 gole imza atabildi.

(Sporx)

Leicester City FC,Fenerbahçe,Claudio Ranieri,Fulham
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:20



YORUMLAR (3)
DILLIKÇI: yanına ismaili koyun eşantiyon olarak gitsin soyunma odasını filan temizler
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FUTBOLCU: UÇAK PARASINI BEN VERİM HEMEN GİT
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1974: Küçük enişte asgari ücret 2.200 tl kendi belediyelerinde demiş yapmazsan sana buradan seçimden sonra öyle sallayacağım fena olacak
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