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Fulya Terim, Türkiye'ye döndü

Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde ABD'den Türkiye'ye döndü.

24.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:25
Fulya Terim, Türkiye'ye döndü
Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde ABD'den Türkiye 'ye döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından ABD'nin Miami kentinde bulunan eşi Fulya Terim, akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü. Kendisini bekleyen basın mensuplarına görüntü vermeyen Fulya Terim, eşinin yanına Ulus'ta bulunan özel hastaneye geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fulya Terim, Fatih Terim, Türkiye, Spor

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