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Funda Aksu, Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajları ifşa etti

Oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk ile gelecek yaz evlenmeyi planlayan Oğuzhan Özyakup'un model Funda Aksu'ya sosyal medyadan markaja aldığı ortaya çıkarken mesajları Funda Aksu ifşa etti.

18.10.2019 10:13

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Nisan'da başlayan aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, çapkınlık yaparken yakalandı. Pamuk'la geçen hafta ailelerini tanıştırıp düğün tarihini kararlaştıran futbolcu, önceki gün Funda Aksu'ya attığı mesajlar yüzünden ifşa oldu.

"BU DA ARDINDAN GELEN GOL"

Pamuk ile 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan 27 yaşındaki futbolcunun model Funda Aksu'ya Instagram'da attığı mesajlar ortaya çıktı. Aksu, art arda mesaj atan futbolcunun önceki gün"Cevap verecek misin?"diye yazdığı mesajı "Bu da ardından gelen gol" notuyla paylaştı. Pamuk'a sosyal medyada ihanet eden Özyakup'un ne yapacağı ise merakla bekleniyor.

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Funda Aksu, Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajları ifşa etti

Melisa Aslı Pamuk, Oğuzhan Özyakup, Aksu, Magazin, Spor

YORUMLAR(8)
VAHDETTİN BAYRAM:reklam.
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ÖNEMLİ OLAN DIŞ GÜZELLİKTİR:eee sulanana sulan ki sulanmayan sulansın. Yani hamama giren terlerse ıslanmış olur, terlemezse ıslanmamış olur.
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ONUR:valla çok güzel bir laf taktir ettim seni :) bencede hiçbirşey olmamış olsa bile muhakkak birşeyler olmuş olabılır orası cok onemli
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FLASH TV YALÇIN ABİNİZ:Attığın mesaj deyse bari Oğuzhan , çirkini yoklamışsın :)
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XXXL:oğuzhan bunun montaj olması sebebi ile mahkemeye vereceğinin açıkladı
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ATSIZ:Bişeyede benzese bari tipe bak oğuzhanda tam bir mal buna mı msj atmış tüh
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LNK:oğuzhan ne
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TSK:buda moda oldu he bir birlerine atılan mesajı herkesle paylaşmak
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