Funda Arar Çarşamba'yı "ARABESK Gecesi" İlan Etti

Arar, İbrahim Tatlıses'ten Müslüm Gürses'e, Orhan Gencebay'dan Ferdi Tayfur'a, Selami Şahin'den Bergen'e kadar arabeskin usta isimlerinin efsaneleşmiş şarkılarının yer aldığı repertuvarıyla geceye damga vurdu. Başarılı yorumcu sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhabirlerin "Sevenlerinize güzel bir arabesk gecesi yaşatacaksınız. İzleyenleri neler bekliyor?" sorusunu, "Zaten bir 'Arabesk' albümü yapmıştık. Bu gece hem onun lansmanı gibi oldu, hem de Günay'da güzel bir Çarşamba akşamı geçirmek istedik. Keyifli bir akşam olmasını diliyorum, çok heyecanlıyım." şeklinde yanıtladı. Kendisine hafta içi olmasına rağmen, salonun doluluğu hatırlatılan güzel sanatçı, "Sağ olsunlar. İçerisi, hafta içi olmasına rağmen çok güzel. Birlikte efkarlanıp, şarkılar söyleyeceğiz." dedi.

Basın mensuplarının "Arabesk, son zamanlarda sizin albümüzle birlikte yeniden büyük ilgi görmeye başladı. Müzikseverler, arabeske özellikle sizin etkinizle biraz daha yöneldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu "Dinleyici, eski şarkıların ve o dönemin duygularını hissetmek istiyor. Şu an repertuvarlarda 30-40 yıllık, hatta daha eski şarkılar var. Bunlar yıllardır söyleniyor ve tüketilemiyor. Çünkü öyle bir duyguyla yazılmış ki, hala ilgi görüyor. Galiba o yönde bir özlem var." şeklinde yanıtlayan Arar, "Şu günlerde, her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ama bu şarkılar eskimiyor. İnşallah bu dönemde de hiç eskimeyen, güzel şarkılar söyleriz." diyerek sözlerine devam etti.

İMPARATOR'DAN ÖZEL SÜRPRİZ!

Röportaj sırasında gelen çiğ köfteleri gören Arar "İmparator'dan çiğ köfte geldi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bu güzel jest için kendisine teşekkür ediyorum. Gönderdiği çiğ köfteleri, gelen misafirlerimize de ikram edeceğiz." dedi.

BAŞTAN SONA AĞLADIM!

Basın mensuplarının son dönemin flaş filmi "Müslüm" ile ilgili sorularına da tüm samimiyetiyle yanıt veren başarılı sanatçı, 'Bence muazzam bir film. Herkese tavsiye ederim.Baştan sona ağladım. Mendil dayanmadı desem yeridir" diyerek yapımın başarısına dikkat çekti.

Röportajın ardından sahnesinin açılışını "Ölüyorum kederimden" şarkısı ile yapan Funda Arar, muhteşem performansı ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Yaklaşık iki buçuk saat kaldığı Günay sahnesinde arabesk ezgilerle geceye damgasını vuran Arar, konserini "Kalbinde Gizli Bir Sevgili" parçası ile noktaladı.