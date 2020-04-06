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Funda Arar'dan doğum gününde anlamlı kampanya

Türk pop müziğinin dev seslerinden Funda Arar'dan alkışlanacak hareket. Ünlü sanatçı, 8 Nisan'daki doğum günü vesilesiyle İyilik Paylaş platformu üzerinden anlamlı bir kampanya başlattı

06.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:32
Funda Arar'dan doğum gününde anlamlı kampanya

Arar, yakınları ve sevenlerinden, kendisine hediye vermek yerine kanser hastası çocuklara yardım eli uzatmalarını istedi.& ;

'YAPACAĞINIZ BAĞIŞLAR BENİ SEVİNDİRECEK'

Funda Arar sevenlerine şöyle seslendi: "Sevgili ailem ve dostlarım, 8 Nisan doğum günümde sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin evimizde olduğu bu süreçte iyilik istiyorum. Kansersiz Yaşam Derneği için açtığım kampanyama büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımıza elimizden geldiğince destek olalım."

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Funda Arar, Magazin
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