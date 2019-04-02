Funda Sıroğlu Kaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ belediye başkan adayı olan Funda Sıroğlu Kaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Funda Sıroğlu Kaya isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ adayı Funda Sıroğlu Kaya kimdir? Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ adayı Funda Sıroğlu Kaya yüzde kaç oy aldı?

Funda Sıroğlu Kaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Funda Sıroğlu Kaya HACIBEKTAŞ ilçesinde % 0,78 oranında oy almıştır. HACIBEKTAŞ ilçesinde % 0,78 oranında oy olan Funda Sıroğlu Kaya adlı Bağımsız adayı toplamda 25 adet oy sayısına ulaştı.

NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.