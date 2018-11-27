Fundacık Mahallesi'ne Yeni Terfi Hattı

27 Kasım 2018 Salı 16:14



27 Kasım 2018 Salı 16:14

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi'nde içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasını tamamlayarak mahalle sakinlerini kesintisiz suya kavuşturdu.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde hayata geçirdiği çalışmalarla vatandaşları yeterli içme suyuna kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi'nin yeni sondajından içme suyu deposuna ulaşan terfi hattında çalışmalarını tamamladı. Mahalleye ayrıca, ilave biriktirme deposu da yapılacak. MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici ile Mahalle Muhtarı çalışmayı yakından takip etti.Fundacık Mahalle Muhtarı Ahmet Çetin, "Mahallemizde yeni açılan sondajımızdan mahallemizin su ihtiyacını karşılamak üzere MASKİ tarafından içme suyu terfi hattı döşeme çalışması yapıldı. Bu çalışma sayesinde kesintiler son buldu. Mahallemiz daha kullanışlı bir hatta sahip oldu. Bizlere bu güzel hizmetleri sunan bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Mahalleli olarak bütün çalışmalardan çok memnunuz. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a ayrı ayrı teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz. Ayrıca Başkanımızın her zaman yanında olacağımızı da belirtmek isteriz" dedi. - MANİSA