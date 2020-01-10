Funes Mori kimdir? Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Funes Mori kimdir? Funes Mori performansı!

Galatasaray 'ın stoper bölgesine takviye olarak kadrosuna katmak istediği Funes Mori, spor basının gündemine oturdu. Sporseverlerin de ilgi odağı haline gelen Funes Mori merak edilirken, Funes Mori kimdir? Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Funes Mori kimdir ve Funes Mori performansı gibi konular merak edildi.

FUNES MORİ KİMDİR?

Ramiro Funes Mori Doğum Tarihi: 5 Mart 1991

Ramiro Funes Mori Kaç Yaşında: 28 yaşında

Ramiro Funes Mori Nereli: Mendoza, Arjantin

Ramiro Funes Mori Boy: 1,86 m

Ramiro Funes Mori Kilo: 82 kg

Ramiro Funes Mori Şu Andaki Takımı : Villarreal CF (#6/ Defans)

Ramiro Funes Mori Kardeşleri: Rogelio Funes Mori

Ramiro Funes Mori Ebeveynler: Silvina Margarita Mori, Miguel Funes Mori

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDE YER ALAN FUNES MORİ KİMDİR?

Ramiro Funes Mori (d. 5 Mart 1991), Villarreal takımında forvet pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. Kendisi gibi futbolcu olan Rogelio Funes Mori ile ikizdir.

Profesyonel kariyerine Monterrey kulübünde başladı.

River Plate'de futbola başlayan Funes Mori, daha sonra Everton'a 13 milyon euroya transfer oldu. Buradan da2018 yılında Villarreal'de 9 milyon euroya transfer odlu. Funes Mori, sadece 4 maçta toplamda 90 dakika oynadı. Stoper hattının hem sağında hem solunda oynayabilen Funes Mori, 28 yaşında ve 1,86 boyunda. Funes Mori'nin sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

FUNES MORİ TRANSFER GEÇMİŞİ

2011-12 River Plate U20/ River Plate

2015/ 16 River Plate/ Everton

2018/ 19 Everton/ Villareal

Ramiro Funes Mori

FUNES MORİPERFORMANS 19/20

4 maçta sahaya çıktı ve 181 dk sahada kaldı.

FUNES MORİPERFORMANS 18/19

42 maç, 2 gol, 2 asist 16 sarı kart.

FUNES MORİPERFORMANS 17/18

6 maç, 1 sarı kart

FUNES MORİPERFORMANS 16/17

26 maç, 1 asist, 1 sarı kart

FUNES MORİPERFORMANS 15/16

38 maç, 5 gol, 2 asist, 4 sarı kart, 1 kırmızı kart.

FUNES MORİPERFORMANS 14/15

43 maç, 5 gol, 13 sarı, 2 kırmızı kart

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