Furkan Adnan Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRIKKALE BALIŞEYH belediye başkan adayı olan Furkan Adnan Kılıç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRIKKALE BALIŞEYH ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Furkan Adnan Kılıç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRIKKALE BALIŞEYH adayı Furkan Adnan Kılıç kimdir? BTP KIRIKKALE BALIŞEYH adayı Furkan Adnan Kılıç yüzde kaç oy aldı?

Furkan Adnan Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRIKKALE BALIŞEYH belediye başkan adayı olarak gösterilen Furkan Adnan Kılıç BALIŞEYH ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. BALIŞEYH ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Furkan Adnan Kılıç adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

KIRIKKALE BALIŞEYH ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.