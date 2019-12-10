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Furkan Albayrak hedeflerini büyüttü

Genç iş insanı Furkan Albayrak, yeni iş sahaları oluşturmak için kolları sıvadı.

10.12.2019 08:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:38Furkan Albayrak hedeflerini büyüttü

Yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Furkan Albayrak özellikle tesis yönetimi, mağazacılık, restoran işletmeciliği, film yapımcılığı ve dağıtımcılık alanlarında faaliyet gösteren şirketinin yurtdışı yatırımlarıyla yeni yatırım sahaları yaratma konusunda iddialı.

Yatırımlarına yenilerini eklemek ve birçok alanda mesleki kurslar oluşturmayı hedefleyen Furkan Albayrak, yurtdışında edindiği tecrübelerle Türkiye'de farklı iş alanları oluşturmak ve Türk gençlerini gelişen sektörlerde iş sahibi yapmak için gecesini gündüzüne katıyor.

Şirketleri üzerinden sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi de sürdüren Furkan Albayrak, toplum yararını gözeten her türlü yardım projesine gönülden destek vermeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Furkan Albayrak sahibi olduğu EUBSA Turkey adlı firmayla temizlikten, tesis işletmeciliğine, otopark hizmetlerinden,catering hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet veriyor. Furkan Albayrak'ın yeni hedefinde film yapımcılığı var… Albayrak sinema, televizyon ve dijital mecralara film üreten bir güçlü bir yapım şirketi üzerinde çalışmalarını sıklaştırdı.


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Kaynak: Bültenler

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