Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat ile yakınlaşması eski iki arkadaşı karşı karşıya getirdi

Furkan Andıç'ın Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ile ayrılığı sonrası Aybüke Pusat ile yakınlaşması eski iki arkadaşı karşı karşıya getirdi.

Dilan Deniz Çiçek ile Furkan Andıç'ın 9 ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Daha sonra Furkan Andıç'ın "Her Yerde Sen" dizisinde rol arkadaşı Aybüke Pusat ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu iddiaların magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından ilk hamle Dilan Deniz Çiçek'ten geldi ve Aybüke Pusat'ı takipten çıktı.

"TATİLE GİDERKEN GÖRÜNTÜLENİNCE OLAN OLDU"

2014 yılında katıldıkları Türkiye Güzellik Yarışması'nın kampında tanışan Dilan Deniz Çiçek ve Aybüke Pusat, yakın arkadaş oldular. Sonrasında oyunculuğu seçtikleri için aynı çevrelerde dolaşmaya başladılar. Dilan Çiçek Deniz bir dizi setinde tanıştığı Furkan Andıç ile bir yıl aşk yaşadı. Kasım 2018'de de ayrıldı. Furkan Andıç geçen haziranda 'Her Yerde Sen' dizisinde Aybüke Pusat ile oynamaya başladı.

Senaryodaki aşk gerçek oldu. Ancak çift, Dilan Çiçek Deniz'in tepkisinden çekindikleri için bu konudaki sorulara "Sevgili değiliz, rol arkadaşıyız" diyerek kaçamak yanıtlar verdi.

Ancak geçen hafta havalimanında tatile giderken görüntülenince olanlar oldu.

KARŞILIKLI OLARAK TAKİPTEN ÇIKTILAR

Aşk iddialarının ardından ilk hamle Dilan Deniz Çiçek'ten geldi. Yakın arkadaşı Aybüke Pusat'ı Instagram hesabından takipten çıktı. Daha sonra Aybüke Pusat da Dilan Deniz Çiçek'i takibi bıraktı. Posta'da yer alan habere göre sosyal medyada Aybüke Pusat'a "Arkadaşının eski aşkını aldın. İçin rahat mı?" diye yüklendi.

FURKAN ANDIÇ'A "ARA BOZUCU" MESAJLARI YAĞDI

Dilan Çiçek Deniz'e "Hem dostunu hem de eski sevgilini silmek ne zor" şeklinde yorumlar geldi. Furkan Andıç'a da 'ara bozucu' mesajları yağdı.