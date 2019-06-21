21.06.2019 16:42
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Furkan Dur sözleşme yeniledi

Furkan Dur sözleşme yeniledi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, orta oyuncu Furkan Dur ile yeniden sözleşme imzaladı.

Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak iç transferde İbrahim Başaran ile sözleşme imzalayan Büyükşehir'in Efeleri, geçen sezon Erkekler Birinci Ligi'nin şampiyon kadrosunda yer alan 1994 doğumlu Furkan Dur ile yeniden anlaştı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri, Ömer Cihat Bay, Mahmut Turunç ve Kulüp Müdürü Yüksel Arslan 'ın hazır bulunduğu törende genç oyuncu kendisini bir yıl daha yeşil-beyazlı yapan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Bültenler
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