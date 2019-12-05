Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul'un tahliye edilmesine karar verdi.

DURUŞMAYA TELEKONFERANS İLE KATILDI

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Alparslan Kuytul, Bolu'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada vakfa bağışta bulunduğu iddia edilen 17 tanık dinlendi.

TAHLİYE EDİLDİ

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Alparslan Kuytul'u yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edip duruşmayı erteledi.

MAHKEMEDE İLGİNÇ DİYALOG

Tanıklardan vakfa 6 bin lira bağışladığını söyleyen apartman görevlisi A.K. ile mahkeme başkanı arasında ilginç diyalog yaşandı.

Apartman görevlisi A.K'ye mahkeme başkanı, "Apartman görevlisisin herhalde asgari ücret alıyorsundur. Günümüz ölçeğinde yaptığın bağış fazla. Nereden buldun buluşturdun bu parayı?" diye sordu. A.K, apartmanda oturanların kendisine bahşiş de verdiğini, aldığı ücretin iki asgari ücrete denk geldiğini belirterek, "Kira, elektrik parası da vermiyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Biz görevliye bahşiş vermiyoruz. Çöpleri toplayıp, ekmek getiriyor. Demek ki bizimki de bahşiş bekliyor." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanı, daha sonra vakfa 11 bin 570 lira bağışlayan tanık öğretmen K.T'ye de "Öğretmenin maaşı 3 bin 500 ile 5 bin lira arasında. Ek derse girsen en fazla 8 bin lira geliri olur. 11 bin 570 lira yüksek bir bağış. Nasıl bulup buluşturdun" diye soru yöneltti. K.T. de "Eşim de öğretmen. Arazilerimiz var, kiraya veriyoruz." dedi.

"İFTİRAYA UĞRADIM"

Sanık Kuytul ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "Gizli tanık 3'üncü kişiden duyduklarını anlatıyor. Oysa vakıfla ilgili hiçbir bilgisi yok. Yalan söylüyor. İftiraya uğradım." ifadesini kullandı.

KUYTUL'UN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Tahliye kararı sonrası Alparslan Kuytul'un avukatı Adem Tural'dan ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamada bulunan Tural, "Alparslan Kuytul Hoca savcının da tahliyeye ilişkin mütalaası sonucu Adana 4. ACM tarafından tahliye edildi, herkese hayırlı olsun" dedi.

Mahkeme sonrasında da Furkan TV'ye konuşan Tural, "Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin ve savcının da tahliyeye ilişkin mütalaası sonucu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararıyla beraber bu haksız tutukluluk sona erdi. Dileriz tekrar gerçekleşmez ve bu dava da en yakın zamanda beraatle sonuçlanır. Böylelikle Furkan Vakfı gönüllülerinin başta Alparslan Kuytul hoca olmak üzere temiz bir vakıf kurdukları ve bu temiz vakıf sonucunda hayırlı hizmetler yaparak Allah'ın rızasını kazanmak üzere çalışmalar yaptıkları bir kez daha ispatlanmış olur" dedi.

OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon düzenlemişti. 'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alınmıştı.

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Alparslan Kuytul (20 Ağustos 1965 Adana, Türkiye), Furkan Hareketinin manevi lideridir. 1980'lerdeki çalışmalarının ardından 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu. Furkan Vakfı bugün, Türkiye genelinde 35'ten fazla şehirde ve yurt dışında da faal durumdadır.

ÖĞRENCİLİK DÖNEMİNDE FURKAN EĞİTİM VAKFINI KURDU

Alparslan Kuytul, 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu. 1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesinde okuduğu 1994 yıllarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

KENDİSİNE AİT KANALI VAR

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Türkiye genelinde bir yılda toplamda 200.000'den fazla insanın katıldığı 100'den fazla konferans düzenledi. Kuytul'un kendisine ait internet üzerinden yayın yapan TVFurkan adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından bu yana Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarlığını yapmaktadır.