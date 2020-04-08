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Furkan, harçlıklarını ihtiyaç sahipleri için bağışladı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Furkan Talha Sanuk (8), kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını ihtiyaç sahibi kişilere verilmek üzere belediyeye bağışladı.

08.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:57
Furkan, harçlıklarını ihtiyaç sahipleri için bağışladı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Furkan Talha Sanuk (8), kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını ihtiyaç sahibi kişilere verilmek üzere belediyeye bağışladı.

Kapaklı'nın Atatürk Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencisi Furkan Talha Sanuk, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, ihtiyaç sahibi kişilere verilmek üzere Kapaklı Belediyesi'ne bağışladı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Sanuk'u evinde ziyaret ederek, kumbarasını teslim aldı. Çetin, minik Furkan'ın davranışından çok duygulandığını belirterek, "Yaşı küçük yüreği büyük Talha Furkan, evladımız kumbarasında biriktirdiği harçlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için bizlere teslim etti. Kocaman yürekli evladımıza, gönülleri fetheden bu davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Necip milletimiz küçüğüyle, büyüğüyle yardımsever ve cömerttir. El ele, omuz omuza vererek bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kapaklı, Güncel
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