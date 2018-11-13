Furkan Kariyer Rekoru Kırdı

13 Kasım 2018 Salı 10:14



13 Kasım 2018 Salı 10:14

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın kariyer rekoru kırdığı maçta deplasmanda Miami Heat'i 124-114 mağlup etti.NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu Miami Heat'i 124-114'lük skorla geçerek sezonun 9. galibiyetine imza attı.Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, oyunda kaldığı 22 dakika içinde 16 sayı üreterek kariyerinin en skorer maçını çıkardı. Milli basketbolcu, ayrıca 4 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı. Joel Embiid 35 sayı ve 18 ribaunt ile "double-double" yaparken, JJ Redick ise 25 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.Bu sezon 8'inci kez kaybeden Heat'te Goran Dragic 22, Josh Richardson 17 sayı, Hassan Whiteside ise 13 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.Warriors uzatmalarda kaybettiBatı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Los Angeles Clippers, normal süresi 106-106 eşitlikle sona eren karşılaşmada konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı uzatmalarda 121-116 yendi.Bu sezon 8. maçını kazanan Clippers'ta Lou Williams 25 sayı ve 6 asist, Montrezl Harrell 23 sayı ve 8 ribaunt, Tobias Harris ise 17 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.Bu sezon 3. maçını kaybeden lider Warriors'ta Kevin Durant 33 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Klay Thompson'ın 31 sayı kaydettiği Warriors'ta all-star Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.NBA'e 3 maçla devam edilecek.SonuçlarWashington Wizards-Orlando Magic: 117-109Miami Heat-Philadelphia 76ers: 114-124Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 110-126Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 98-103Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 88-96Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 120-113Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 118-101Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-99Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-116