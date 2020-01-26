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Furkan kazandı, Cedi kaybetti

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 5 karşılaşma ile devam etti.

26.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:24Furkan kazandı, Cedi kaybetti
Amerikan Ulusal Ligi (NBA) dün gece oynanan 5 karşılaşma ile devam etti.

76ers'in, batı konferansı lideri Los Angeles Lakers'ı 108-91 mağlup ettiği gecede milli basketbolcu Furkan Korkmaz takımının galibiyetine 9 sayı ile katkı sağladı. Bu sonuçla 30'uncu galibiyetini elde eden 76ers doğu konferansındaki 6'ncı sıradaki yerini korurken, batı konferansı lideri Los Angeles Lakers ligdeki 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.

CEDİ'NİN 18 SAYISI CAVS'A YETMEDİ

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise sahasında Chicago Bulls'a 118-106 mağlup oldu. Cedi'nin takımı adına gösterdiği 18 sayı 6 ribaundluk performans galibiyet için yeterli olmadı.

LEBRON, KOBE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Lebron James, takımının Philadelphia 76ers'a 108-91 mağlup olduğu maçta kaydettiği 29 sayı ile tüm zamanların en çok sayı atan oyuncular sıralamasında efsane Kobe Bryant'ı geride bırakarak 3'üncü sıraya yerleşti.

NBA'de dün gece oynanan 5 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers: 108-91

Cleveland Cavaliers- Chicago Bulls: 106-118

Utah Jazz - Dallas Mavericks: 112-107

Detroit Pistons - Brooklyn Nets: 111-121

Minnesote Timberwolves - Oklahoma City Thunder: 104-113


- Lebron

Los Angeles Lakers, Philadelphia, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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