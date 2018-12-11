Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz, NBA'de Maçın Adamı Seçildi

NBA'de dün oynanan maçta Philadelphia 76ers, Detroit Pistons'ı 116-102 yenerken, milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz maçın oyuncusu seçildi. Philadelphia'nın sahası Wells Fargo Center'ta oynanan karşılaşmada, Jimmy Butler'ın sakatlanmasıyla süresi artan Furkan Korkmaz, süre, sayı, ribaund ve sayı 4 kategorilerinde kariyer rekorunu kırdı.

Maçta 26 dakika sahada kalan Furkan, 7/4 üç sayı isabetiyle 18 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Maçın oyuncusu seçilen, milli basketbolcumuz karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş tarafından saha içi röportajına alındı.

JOEL EMBIID'DEN 24 SAYI

Philadelpha 76ers'ta Joel Embiid 24 sayı, 8 ribaund, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaund, 7 asistle öne çıkan oyuncular oldu. Detroit Pistons'ta Luke Kennard 28 sayı, 8 ribaund, 3 asist, Andre Drummond 21 sayı, 17 ribaund ile mücadele ederken, dinlendirilen Blake Griffin karşılaşmada forma giymedi.