Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı

NBA takımlarından Philadelphia
Sixers'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Detroit Pistons karşısında parkede kaldığı 21 dakikada 21 sayı kaydederek, NBA kariyerindeki sayı rekoruna imza attı.
NBA'de heyecan, oynanan 11 mücadele ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia Sixers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 109- 125'lik skorla mağlup etti. Bu müsabakada milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan da rekor geldi. Başarılı oyuncu, Pistons karşısında oyunda olduğu 21 dakikada 21 sayı, 4 ribaundluk performans göstererek, NBA kariyerindeki sayı rekorunu kırmış oldu.
NBA'de oynanan mücadelelerin toplu sonuçları şu şekilde:
Cleveland Cavaliers: 121 -Atlanta Hawks: 118
Detroit Pistons: 109 -Philadelphia 76ers: 125
Indiana Pacers: 120 -Toronto Raptors: 115
New York Knicks: 115 -Washington Wizards: 121
Orlando Magic: 103 -Chicago Bulls: 95
Miami Heat: 107 -Utah Jazz: 104
Memphis Grizzlies: 115 -San Antonio Spurs: 145
Phoenix Suns: 111 - Denver Nuggets: 113
Portland Trail Blazers: 94 -New Orleans Pelicans: 102
Sacramento Kings: 104 -Houston Rockets: 113
Golden State Warriors: 113 -Minnesota Timberwolves: 104 - İSTANBUL