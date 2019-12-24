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Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı

NBA takımlarından Philadelphia Sixers'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Detroit Pistons karşısında parkede kaldığı 21 dakikada 21 sayı kaydederek, NBA kariyerindeki sayı rekoruna imza attı.

24.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:19 Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı
NBA takımlarından Sixers'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Detroit Pistons karşısında parkede kaldığı 21 dakikada 21 sayı kaydederek, NBA kariyerindeki sayı rekoruna imza attı.

NBA'de heyecan, oynanan 11 mücadele ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia Sixers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 109- 125'lik skorla mağlup etti. Bu müsabakada milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan da rekor geldi. Başarılı oyuncu, Pistons karşısında oyunda olduğu 21 dakikada 21 sayı, 4 ribaundluk performans göstererek, NBA kariyerindeki sayı rekorunu kırmış oldu.

NBA'de oynanan mücadelelerin toplu sonuçları şu şekilde:

Cleveland Cavaliers: 121 -Atlanta Hawks: 118

Detroit Pistons: 109 -Philadelphia 76ers: 125

Indiana Pacers: 120 -Toronto Raptors: 115

New York Knicks: 115 -Washington Wizards: 121

Orlando Magic: 103 -Chicago Bulls: 95

Miami Heat: 107 -Utah Jazz: 104

Memphis Grizzlies: 115 -San Antonio Spurs: 145

Phoenix Suns: 111 - Denver Nuggets: 113

Portland Trail Blazers: 94 -New Orleans Pelicans: 102

Sacramento Kings: 104 -Houston Rockets: 113

Golden State Warriors: 113 -Minnesota Timberwolves: 104 - İSTANBUL

Detroit Pistons, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor

Kaynak: İHA

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