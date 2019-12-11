Haberler » Spor » Furkan'lı Philadelphia evinde galip - Spor

Furkan'lı Philadelphia evinde galip

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, evinde mücadele ettiği Denver Nuggets'ı 97-92 mağlup etti ve 18. galibiyetini elde etti.

11.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:50Furkan'lı Philadelphia evinde galip
NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği 76ers, evinde mücadele ettiği Nuggets'ı 97-92 mağlup etti ve 18. galibiyetini elde etti. Furkan müsabakayı 6 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle tamamladı.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, sahasında karşılaştığı Denver Nuggets'ı 97-92 mağlup ederek üst üste 3. toplamda 18. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan 16 dakika süre aldığı karşılaşmada 6 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynarken, Joel Embiid 22 sayı, 10 ribaund ve Tobias Harris 20 sayı, 7 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 8. yenilgisi alan Denver'da ise Will Barton 26 sayı, 7 asist ve Nikola Jokic 15 sayı, 11 asistle takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 114 - Washington Wizards: 107

Philadelphia 76ers: 97 - Denver Nuggets: 92

Miami Heat: 135 - Atlanta Hawks: 121

Portland Trail Blazers: 115 - New York Knicks: 87 - İSTANBUL

Furkan Korkmaz, Denver Nuggets, Philadelphia, Denver, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:02 Trabzonspor Basel'e gitti - Spor
10:59 Eren Tozlu'nun çapraz bağları yırtıldı - Spor
10:59 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan ilk 8 takım belli oldu - Spor
10:59 TFF'den Yeni Malatyaspor'a milli maç sözü - Spor
10:59 Polislere kupasını Ertuğrul Sağlam verdi - Spor
10:02 Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizi - Spor
09:39 Beklenen oldu, dünyaca ünlü teknik adam kovuldu! - Spor
09:20 Böylesi filmlerde olur! Futbolcu olmak için gelip dolandırıldılar - Spor
09:09 Eski Beşiktaşlıya büyük terbiyesizlik! Skandal pankart - Spor
08:19 Mucize gerçekleşti, lider başladığı hafta Devler Ligi'ne veda etti - Spor
11.12.2019 11:07:21