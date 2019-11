Furkan'lı Philadelphia galip, Cedi'li Cleveland mağlup

NBA'de Philadelphia 76ers, sahasında karşılaştığı New York Knicks'i 109-104 mağlup ederken, Philadelphia'da oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 2 sayı, 1 asist ile mücadele etti. Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers ise deplasmanda Miami'ye 124-100 yenildi. Cedi maçı 3 sayı, 1 asist ve 1 ribaund ile tamamladı.NBA'de normal sezon heyecanı 11 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı New York Knicks'i 109-104 mağlup ederek bu sezonki 9. galibiyetini aldı. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 dakika süre aldığı maçta 2 sayı, 1 asist ile oynarken, Joel Embiid 23 sayı, 12 ribaund ve Ben Simmons 18 sayı, 13 asistle double double yaptı. Bu sezon 11. mağlubiyetini alan New York'ta ise Marcus Morris 22 sayı, 13 ribaund ile müsabakayı tamamladı.Cedi'li Cleveland, Miami deplasmanında kayıpMiami Heat, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 124-100 yendi ve bu sezonki 10. galibiyeti elde etti. Miami'de Duncan Robinson 29 sayıyla, Tyler Herro da 22 sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligdeki 10. yenilgisini alan Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 22 dakika sürede 3 sayı, 1'er de asit ve ribaund üretti. Cleveland'da ayrıca Kevin Love 25 sayı, 13 ribaund ile oynayarak double double yaptı.NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:Washington Wizards: 138 - San Antonio Spurs: 132Philadelphia 76ers: 109 - New York Knicks: 104Brooklyn Nets: 101 - Charlotte Hornets: 91Miami Heat: 124 - Cleveland Cavaliers: 100Dallas Mavericks: 142 - Golden State Warriors: 94Atlanta Hawks: 127 - Milwaukee Bucks: 135Toronto Raptors: 113 - Orlando Magic: 97Chicago Bulls: 109 - Detroit Pistons: 89Minnesota Timberwolves: 95 - Utah Jazz: 103Denver Nuggets: 105 - Houston Rockets: 95Los Angeles Clippers: 107 - Boston Celtics: 104 - İSTANBUL