Haberler» Spor» Haber

Furkan Soyalp Gazişehir Gaziantep'te

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Başakşehir forması giyen Furkan Soyalp'i bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

02.09.2019 17:58 Furkan Soyalp Gazişehir Gaziantep'te
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Başakşehir forması giyen Furkan Soyalp'i bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Furkan Soyalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Furkan Soyalp, Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Başakşehir, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:44   PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı
00:42   Martin skrtel, medipol başakşehir ile anlaştı
00:34   Fernando Muslera: "Falcao dik durdu"
00:32   Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya teşekkür
00:23   Galatasaray, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu KAP'a bildirdi
00:11   Türkiye'de 2019/2020 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi.
00:10   Gazişehir gaziantep, muhammet demir'i açıkladı