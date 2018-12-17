Furkanlı 76ers, Cedili Cavaliers Karşısında Galip

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz
ile Cedi Osman
'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia
76ers, Cleveland Cavaliers
'ı 128-105 yendi.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 128-105 mağlup etti.
76ers'ı galibiyete, 22 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Ben Simmons, 24 sayı, 9 ribauntla oynayan Joel Embiid ve 19 sayı kaydeden Jimmy Butler
taşıdı. Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.
Cedi Osman, attığı 18 sayıyla Jordan Clarkson
ile beraber Cavaliers'ın en skoreri oldu.
Sonuçlar Brooklyn
Nets- Atlanta Hawks
: 144-127
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 105-128 Indiana
Pacers- New York Knicks
: 110-99 Washington
Wizards- Los Angeles Lakers
: 128-110 Dallas
Mavericks- Sacramento Kings
: 113-120 New Orleans
Pelicans- Miami Heat
: 96-102 Denver
Nuggets- Toronto Raptors
: 95-86
Cedi Osman,Furkan Korkmaz,Philadelphia,Cleveland Cavaliers
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:03