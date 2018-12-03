Furkanlı 76ers, Memphis'i Devirdi!

NBA'e 6 maçla devam edildi. All-star oyuncu Jimmy Butler'ı takasla kadrosuna kattıktan sonra vites yükselten Philadelphia 76ers, seyircisi önünde oynadığı Memphis Grizzlies karşılaşmasını 103-95 kazandı.
Son 9 karşılaşmasında 8. galibiyetini alan 76ers'ta J.J. Redick 24, Jimmy Butler 21 sayı kaydetti. Ben Simmons 19 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Joel Embiid de 15 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 15 dakikada 6 sayı, 2 asist, 2 top çalma üretti.
Grizzlies'te Mike Conley 21 sayı, 5 asist, Jaren Jackson 17 sayı, 3 blok ve JaMychal Green 14 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmayla mücadele etti.
Sonuçlar
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 120-96
Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 109-119
Miami Heat-Utah Jazz: 102-100
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 103-95
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 114-110
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 131-118
Jimmy Butler,Furkan Korkmaz,Memphis Grizzlies,Philadelphia
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:12