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Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu Sıfır Atık Belgesi aldı

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yer alan eğitim kurumları arasından, atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi yönünde yapılan çalışmalarda Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu 1 Numaralı Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

26.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:20Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu Sıfır Atık Belgesi aldı
Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yer alan eğitim kurumları arasından, atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi yönünde yapılan çalışmalarda Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu 1 Numaralı Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yer alan eğitim kurumları arasından, atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi yönünde yapılan çalışmaları neticesinde; 1 Numaralı Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi ilçesinde bulunan Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu almaya hak kazandı. Okul Müdürüne Sıfır Atık Belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu tarafından, Çorlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün katılımlarıyla takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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