Furuğ Ferruhzad Mudanya'da Sahnelendi

Mudanya Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında pek çok şair, yazar ve oyuncuyu Mudanya'da ağırlamayı sürdürüyor. İranlı şair Furuğ Ferruhzad'ın hayatından ve şiirlerinden yola çıkılarak sahneye taşınan oyun, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Mudanyalıların beğenisine sunuldu.

Harun Güzeloğlu'nun yazdığı oyunda Furuğ Ferruhzad'ı canlandıran Derya Günaydın'ın muhteşem performansı, Mudanyalılardan büyük alkış aldı. 1935'te İran'da doğan, isyanla geçen 32 yıllık yaşamında Fars şiirine ve sanatın neredeyse her dalında iz bırakan eşsiz bir kadın olan Furuğ Ferruhzad'ın yaşam öyküsüne tanık olan tiyatro severler, keyifli bir akşam yaşadı.