Füruzan'dan Yeni Bir Kitap

Kış Gelmeden ~ Sevda Dolu Bir Yaz

Füruzan, 1997'de "Kış Gelmeden" öyküsünü, 2001'de ise "Sevda Dolu Bir Yaz" öyküsünü oyunlaştırdı. Devlet Tiyatroları'nda yaklaşık 200 kez sahnelenen bu oyunlar günümüzde de repertuarlarda yer alıyor ve sahnelendiklerinde ilgiyle izleniyor. Kitapta bu oyunların metinleri yazarın elinden çıktığı şekliyle yer alıyor.

Sevda Şener, Füruzan'ın Sevda Dolu Bir Yaz oyunu için şöyle der: "Oyunu seyrettiğim akşam yanımda oturan Füruzan, 'Tek kişilik bir tiyatro yapıtı sayılır mı sizce?' diye sordu. Oysa değerli yazar sorunun yanıtını çoktan vermiş, gerilimli ilişkileri yaşamın dramatik anlamını vurgulayacak biçimde, tıpkı çok kişili oyunda olduğu gibi, kurgulamıştı. Ayrıca Sevda Dolu Bir Yaz, yazın sanatının incelikleriyle donatılmış Türkçeyi ne kadar özlemiş olduğumu hatırlattı bana."

Ayşegül Yüksel ise yazarın edebiyatını şöyle yorumlar: "'Füruzan edebiyatımızda bir olaydır' diyor Memet Fuat. Türk toplumunu oluşturan insan manzaralarını hem bireysel duyarlıklar özelinde işleyip, hem de bu duyarlılıkların örtüşüp ve çatışıp genel bir toplum portresini nasıl da yalın bir an­latıma dökebilmiştir yapıtlarında. 'Trajik' olanı yaşandığı anda bileyip keskinleş­tirmektense, akan zaman içinde koyultup bilince gülle gibi oturtan 'Pathos'a, ona­rılmaz burukluğa, nasıl da dönüştürmüştür."