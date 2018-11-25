Futbol: 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi B Gurubu

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Ligi B Gurubu'nda mücadele eden Darendespor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Hekimhan
Belediyespor'u 2-1 yendi.
Darende Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hakem Kemal Dizdar yönetti.
Darendespor'un genç oyuncusu Sefa Yağan
, karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol attı.
Hekimhan Belediyesporlu oyuncu Kemal Tekpınar da ilk yarıda 1 gol attı.
Maçın ilk yarısı Darendespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda başka gol olmayınca ev sahibi takım Darendespor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Maçın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Darendespor'un çalıştırıcısı Mazlum Polat, iki takım oyuncularının da büyük bir centilmenlik örneği sergilediğini belirti.
Polat, aldıkları galibiyetle lige iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirerek, "Takımı sezona hazır hale getirerek yeşil sahalara 'bismillah' dedik. İlk maçımızda istediğimiz futbolu ortaya koyamasak da maçı üstün tamamladık. Bu oyuncularla ilerleyen zamanlarda farklı galibiyetlere imza atacağımızdan eminim. Tüm sporcularıma ve bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Süleyman Eser
ve Darendespor taraftarlarına teşekkür ederim." dedi.
Belediye Başkanı Süleyman Eser ise karşılaşmanın ardından her iki takımın oyuncularını belediyeye ait sosyal tesislerde ağırlayarak, akşam yemeği ikram etti.
Darende,Hekimhan,Futbol
25 Kasım 2018 Pazar 17:59