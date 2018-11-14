Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde, 19 Yaş Altı Avrupa
Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup maçları başladı.
Arslan Zeki Demirci
Spor Tesisleri'nde düzenlenen grup eleme maçlarında 19 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, ilk maçında İzlanda
ile karşılaştı. Hırvatistan
Futbol Federasyonundan Mario Zebec'in yönettiği karşılaşmada, Türkiye
İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu. Milli Takımın tek golünü 90+3'te Yunus Akgün
atarken, İzlanda'nın gollerini ise 39. dakikada Brynjolfur Darri Willumsson ve 84. dakikada Andri Lucas Gudjohnsen kaydetti.
Gruptaki diğer maçta ise İngiltere
, Moldova
'yı 4-0 yendi.
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu 5. Grup maçlarında, 17 Kasım'da Moldova ve 20 Kasım
'da İngiltere ile karşılaşacak.
52 takımın, 4'erli 13 gruba ayrıldığı eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler Elit Tur'a yükselecek.
Antalya,Futbol,Avrupa
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:30