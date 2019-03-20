Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu

19 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, Portekiz
'in ev sahipliği yaptığı 19 Yaş Altı Avrupa
Şampiyonası Elit Turu'ndaki ilk maçında İskoçya'ya 3-1 yenildi. Türkiye
Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, karşılaşmadaki tek golünü Houston'un 45+2'de kendi kalesine yaptığı vuruşla bulurken, İskoçya'nın gollerini 7.dakikada Rudden, 52.dakikada Deas, 79.dakikada Burroughs attı.
Ay-yıldızlılar, Elit Tur'daki ikinci maçında 23 Mart
Cumartesi günü ev sahibi ekip Portekiz ile karşılaşacak.
Portekiz, Avrupa, Futbol, Spor
Kaynak: AA