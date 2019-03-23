Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu

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Şampiyonası Elit Turu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Portekiz
'e 3-0 yenildi. Türkiye
Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Umaro Embalo, 89. dakikada Goncalo Ramos ve 90+3. dakikada Nuno Tavares attı.
Milli takım, Elit Tur'daki ilk maçında da İskoçya'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Ay-yıldızlılar, Elit Tur'daki üçüncü ve son maçında 26 Mart Salı günü Kıbrıs Rum Kesimi
ile karşılaşacak.
Portekiz, Avrupa, Futbol, Spor
Kaynak: AA