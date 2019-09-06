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Futbol: 19 Yaş Altı Federasyon Kupası

Futbolda Letonya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda Türkiye, ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 mağlup oldu.

06.09.2019 15:50 Futbol: 19 Yaş Altı Federasyon Kupası
Futbolda Letonya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda Türkiye, ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, turnuvada milli takımın ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 54. dakikada Andronikos Kakoulli'nin golüyle 1-0 kaybettiği ifade edildi.
Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın da maçı Türk taraftarlarla izlediği kaydedildi.
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında 8 Eylül Pazar günü ev sahibi Letonya'yla karşılaşacak.

Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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