Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Kaynak: AA

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da mücadele edecek milli takımın aday kadrosu belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3-9 Nisan tarihlerinde İngiltere'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:Kaleciler: Bedriye Cam (Şanlıurfa Gençlikspor), İrem Damla Şahin (Konak Belediyespor), Zeynep Efsanur Koyun (Karadeniz Ereğli Belediyespor)Defans: Dilan Yeşim Taşkın (SV Horn), Melisa Nilgün Keser (Yeni Mahalle 52 Spor), Ece Tütüncü (Dudullu), Ferda İpek Çevik (Ataşehir Belediyespor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Kevser Kartal (1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü)Orta Saha: Cansu Gürel (Konak Belediyespor), Büşra Kuru (FC Speyer), Helin Ataç (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Elif Keskin (Beşiktaş), Seda Nur İncik (1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Leyla İlter (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Dilan Bora (Fomget Gençlik ve Spor)Forvet: Şehriban Dülek (Pendik Çamlıkspor), Birgül Sadıkoğlu (Eskişehir Öncü Spor Kulübü), Melike Öztürk (İncirliova Belediyespor)Aday kadroya davet edilen oyuncular, 29 Mart Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.Elit turda ilk maçını 3 Nisan Çarşamba günü İngiltere ile yapacak milli takım, 6 Nisan Cumartesi ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, 9 Nisan Salı günü ise İsveç ile karşılaşacak.