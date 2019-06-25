25.06.2019 01:10
Haberler » Spor » Haber

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali, Moritanya'yı 4-1 yendi.

2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali, Moritanya 'yı 4-1 yendi.
Mısır 'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu ilk maçında Mali ile Moritanya, Süveyş kentindeki Ordu Stadı 'nda karşılaştı.

Mali, Diaby'nin 37, Marega'nın 45 (penaltıdan), Traore'nin 55 ve 73. dakikadaki golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Moritanya'nın golünü, 72. dakikada penaltıdan Hacen kaydetti.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kaynak: AA
Mısır , Ordu Stadı , Moritanya , Afrika , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
02:22 NBA sezon ödülleri
02:22 Shane Larkin: Obsesif MVP
02:22 Kadınlar Dünya Kupası raporu: İkinci turlarda üçüncü gün
02:22 63 dakikalık maçtan Afrika Uluslar Kupası’na: Moritanya
01:29 İstikbal Mobilya Kayserispor'un geleceği masaya yatırıldı
01:10 Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
00:22 Kadınlar Dünya Futbol Şampiyonası: ABD ve İsveç çeyrek finalde