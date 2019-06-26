26.06.2019 00:57
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana, Benin ile 2-2 berabere kaldı.

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana , Benin ile 2-2 berabere kaldı.
Mısır 'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvada F Grubu'nda Gana ile Benin, İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Benin 2. dakikada Adana Demirspor forması giyen Mickael Pote'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Pote'nin golüne 9. dakikada geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe 'de geçiren Andre Ayew cevap verdi. 42. dakikada Jordan Ayew ilk yarının skorunu belirleyen golü attı ve Gana'yı 2-1 öne geçirdi.
Geçen sezonu Sivasspor 'da geçiren John Boye 'un 54. dakikada kırmızı kart görerek Gana'yı 10 kişi bıraktığı maçta, Pote 63. dakikada tekrar sahneye çıktı ve maç 2-2 sona erdi.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kaynak: AA
Mısır , Benin , Gana , Afrika , Spor

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