26.06.2019 21:57
Haberler » Spor » Haber

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı.

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır 'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Uganda ile Zimbabve karşı karşıya geldi.
Başkentte Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede Uganda, Emmanuel Okwi'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Zimbabve 40. dakikada Khama Billiat'ın attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kaynak: AA
Futbol , Afrika , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:41 Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den Shinji Kagawa açıklaması
22:08 Soner Demirtaş'tan gümüş madalya
22:05 DARETLEME: CRISTIANO RONALDO'NUN MALLORCA'YA KARŞI BAŞKANI
22:03 Abdülkadir Parmak'a Hollanda ve Almanya'dan teklif yağıyor
21:57 Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
21:51 Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı
21:48 Tyler Boyd'un menajeri konuştu: Beşiktaş bir adım önde