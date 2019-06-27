27.06.2019 19:36
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Madagaskar, Burundi'yi 1-0 mağlup etti.

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Madagaskar , Burundi 'yi 1-0 mağlup etti.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır 'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Madagaskar ile Burundi karşı karşıya geldi.
İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Madagaskar, 76. dakikada Marco Ilaimaharitra'nın attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kaynak: AA
Burundi , Futbol , Madagaskar , Afrika , Spor

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