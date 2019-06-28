28.06.2019 00:57
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Kenya, Tanzanya'yı 3-2 yendi.

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Kenya , Tanzanya 'yı 3-2 yendi.
Mısır 'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki C Grubu maçında Kenya ile Tanzanya, başkent Kahire 'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısının 6. dakikasında Simon Msuva Tanzanya'yı 1-0 öne geçirdi. Kenya 39. dakikada Michael Olunga ile beraberliği sağlasa da 1 dakika sonra Mbwana Samattaile ile golü bulan Tanzanya ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Kenya ikinci yarıda daha etkili bir performans sergileyerek 62. dakikada Johanna Omolo ve 80. dakikada ilk golün de sahibi olan Michael Olunga'nın bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kaynak: AA
Kahire , Tanzanya , Kenya , Afrika , Spor

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