28.06.2019 19:28
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Mali 1-1 berabere kaldı.

2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Mali 1-1 berabere kaldı.
Mısır 'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu mücadelesinde Tunus ile Mali, Süveyş kentindeki Ordu Stadı 'nda karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 60. dakikasında Mali, Mouez Hassen'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 10 dakika sonra Wahbi Khazri'nin golüyle Tunus'un eşitliği sağladığı maçta başka gol olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kaynak: AA
Mısır , Ordu Stadı , Tunus , Afrika , Spor

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