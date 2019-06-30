30.06.2019 22:28
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Madagaskar ve Nijerya, son 16 turuna yükseldi.

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Madagaskar ve Nijerya , son 16 turuna yükseldi.
Mısır 'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın B Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.
Madagaskar, tur atlamayı garantileyen Nijerya'yı Nomenjanahary'nin 13 ve Andriamahitsinoro'nun 53. dakikada attığı golleriyle 2-0 mağlup etti.
Gine de Nduwarugira'nın gördüğü kırmızı kart yüzünden 78 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan Burundi 'yi Yattara'nın 25 ve 52. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.
Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Madagaskar, tarihinde ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. 6 puanda kalan Nijerya ise ikinciliğe geriledi.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16'ya kalıyor.
Kaynak: AA
Mısır , Nijerya , Madagaskar , Afrika , Spor

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