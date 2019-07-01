01.07.2019 21:20
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas ve Fildişi Sahili, son 16 turuna yükseldi.

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas ve Fildişi Sahili , son 16 turuna yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın D Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.
Fas, Boussoufa'nın son dakikada attığı golle Güney Afrika 'yı 1-0 mağlup etti.
Fildişi Sahili de Namibya 'yı Gradel'in 39, Die'nin 58, Zaha'nın 84 ve Cornet'nin 89. dakikadaki golleriyle 4-1 yendi.
Grubundaki 3 maçını da kazanan Fas, lider, 6 puan toplayan Fildişi Sahili ise ikinci olarak son 16 takım arasına girdi.
B Grubu'nu 4 puanla tamamlayan Gine de bu sonuçlar sonrası en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi.
Kaynak: AA
Fildişi Sahili , Güney Afrika , Afrika , Fas , Spor

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