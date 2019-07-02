02.07.2019 00:00
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir ve Senegal, son 16 turuna çıktı.

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Cezayir ve Senegal , son 16 turuna çıktı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın C Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.
Cezayir, Tanzanya 'yı 3-0 yendi. Golleri, 34. dakikada geçen sezon Fenerbahçe 'de kiralık oynayan Slimani, 39 ve 45+1'inci dakikada Ounas kaydetti.
Senegal de Kenya'yı Sarr'ın 63, Mane'nin 71 ve 78'inci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle 3-0 mağlup etti. Kenyalı Otieno, 76. dakikada kırmızı kart gördü.
3'te 3 yapan Cezayir, lider, 6 puanlı Senegal ise ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Kaynak: AA
Tanzanya , Senegal , Cezayir , Afrika , Spor

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