07.07.2019 00:03
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır'ı 1-0 mağlup eden Güney Afrika, çeyrek finale yükseldi.

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır'ı 1-0 mağlup eden Güney Afrika, çeyrek finale yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Mısır ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 85. dakikasında Thembinkosi Lorch ile gol bulan Güney Afrika, rakibini 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.
Mısır Milli Takımı'nın Kasımpaşalı futbolcusu Trezeguet, 90 dakika sahada kaldı.
Güney Afrika, çeyrek finalde Nijerya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Güney Afrika, Afrika, Futbol, Mısır, Spor

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